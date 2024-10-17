Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Сегодня, 16:24
Россиянка Анна Калинская обыграла китаянку Юэ Юань в матче второго круга турнира в Нинбо — 6:3, 6:3.
Встреча длилась 1 час 45 минут. 12-я ракетка мира за игру сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У 46-й ракетки мира — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Китае и сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристьян (Румыния).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 7) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 6:3