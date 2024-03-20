Арина Соболенко: дата и соперник по ближайшему матчу в Майами

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко выступит в турнире WTA в Майами, несмотря на смерть молодого человека, известного в прошлом хоккеиста и тренера Константина Кольцова, информирует Tennis Channel. Спортсменка во время турнира не будет давать интервью и пресс-конференций.

Белорусская теннисистка проведет первый матч после смерти Кольцова, с которым она встречалась с 2020 года, в рамках второго круга турнира WTA в Майами против испанки Паулы Бадосы. Встреча пройдет в четверг, 21 марта. Начало — примерно в 18:00 по московскому времени. Бадоса является близкой подругой белоруски.

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за ряд клубов КХЛ и НХЛ. С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».

Соболенко — вторая ракетка мира, двукратная победительница открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, победительница открытого чемпионата США и открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На ее счету 20 титулов WTA в одиночном разряде и 14 — в парном.

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