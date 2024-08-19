Соболенко победила Пегулу в финале турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в финале турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) — 6:3, 7:5.

Матч длился 1 час 16 минут. Третья ракетка мира Соболенко сделала за игру 10 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У шестой ракетки мира Пегулы — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт после 1 попытки.

26-летняя белоруска выиграла 15-й турнир WTA в карьере (30 финалов), из которых 6 — серии WTA 1000.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Джессика Пегула (США, 6) — 6:3, 7:5