Соболенко в трех сетах обыграла Пегулу на групповом этапе Итогового турнира

4 ноября, 21:02
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трех сетах победила американку Джессику Пегулу в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:4, 2:6, 6:3.
Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. На счету Пегулы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Соболенко одержала вторую победу на Итоговом турнире и возглавляет группу Штеффи Граф. Ранее белоруска обыграла итальянку Ясмин Паолини. Пегула в стартовом матче нанесла поражение соотечественнице Коко Гауфф. Она занимает второе место в группе.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Штеффи Граф
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Джессика Пегула (США, 5) — 6:4, 2:6, 6:3
_Mike N_
хочется, чтобы в финале Джессика отомстила беларусскомц бегемоту из Майами !
04.11.2025
_Mike N_
15 ракетка мира Эмма Наварро тоже дочка миллиардеров и как Пегула очень скромный человек, не попадает в скандалы, вроде Соболенки в Австралии, когда она с тренерами показала движение, будто обсыкает тарелку за второе место на Австралия Оупен или Дани Медведева, который постояноо ругается со всеми и бьет ракетки !
04.11.2025
_Mike N_
кобыла не ваша - Арина живет в Майами, она почти американка !
04.11.2025
Zohr Vad
Наша Ариша! Хоть и белоруска!!! Всё верно, Батька???!!
04.11.2025
ёzhic8
Пегула вызывает человеческую симпатию, да и только. Если кто знает ещё одного ребёнка миллиардеров, который добился подобного в спорте, и при этом живёт нормальной человеческой жизнью - сообщите, буду признателен
04.11.2025
Djin Ignatov
Жалко ! Болел за Джесику и после 2 сета была надежда которую упустила сама Пегула !!
04.11.2025
hant64
Пегула ведь недаром приличное время третьей была, а сейчас пятая, играть она умеет, и умеет не хило так). Я, кстати, за пиндосок никогда не топил, но вот Пегулу и Наварро прямо сильно уважаю. И тебе не нужно объяснять, почему).
04.11.2025
Иван Л.
по поведению абсолютно, на все мильон% согласен. сказать неприятно, это очень мягко. и, да, до Феди ей очень далеко, ну то есть вообще недостижимо. просто имеем, что имеем. Арина, ну однозначно, лучшая в женском туре... в туре не особо однозначном) и такие вот победы, где приходится именно передавить сильную, интересную соперницу ей не не впервой. ну вот хотя бы на вимбильдане ярко было, Зигемунд же была интересней, разнообразней, но итог в пользу первой ракетки опять же. мое сравнение с Федей, конечно, во многом притянуто, но аналогия по... первости, всё-таки есть)
04.11.2025
Иван Л.
вообще, щас малость подостыв. прям отмечу, что Джэсс сегодня, ну во втором сете, показала едва ли не лучший свой теннис. ну просто восхитительно опережала Арину по мысли и в контрах и в своих атаках. ну ловить так часто первую ракетку на противоходаз или вообще заставлять останавливаться от безнадеги могут не только лишь все)
04.11.2025
Sam17
В целом согласен. Но по манере поведения, как и по достижениям, Арине до Роджера ох как далеко. Мне категорически перестаёт нравится как она себя ведёт. Все конечно, субъективно. Но, как мне это видится: когда все ок, она ходит как павлин с таким надменным выражением лица, что даже сильно грешащая этим же Швентек нервно курит в сторонке. А уж когда дела у неё не очень - это вообще спасайся кто может. Она такие звуки издаёт, что сексуальные постанывания Маши Шараповой (которые меня раздражали в свое время) на этом фоне просто соловьиной трелью звучали бы. В этих почти звериных рыках Арины я слышу столько ненависти к сопернице, что ловлю себя на мысли, что здорово, что теннис неконтактный вид спорта.)
04.11.2025
belaruss
главное чтобы ты не сбился со счета в своих таких прыжках, считай ,и не отвлекайся на всякую ерунду
04.11.2025
Иван Л.
по качеству, возможно, то есть и очевидно, а по умению решать неочевидное в свою пользу именно первые потому и первые, что перемалывают. ну так... на память Коля Давыденко играет матч и не один лучше федерера, ну лучше, ну ведет с брейком, но... в итоге на коне оказывается Федя. на то они и большие чемпионы.
04.11.2025
Sam17
О, я даже со счета сбился.) Спасибо, что поправили.)
04.11.2025
hant64
Там были четыре двойных.
04.11.2025
Sam17
Ну, перед тем как она "ломать" начала, был эпичный гейм на её подаче с тремя двойными и потерей подачи. Я бы не сказал, что первые ракетки так должны играть.)
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Все так.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
От теории вероятности ждите гадкой неприятности. А если серьезно: шаг за шагом, от игры к игре, от победы к победе...
04.11.2025
Иван Л.
я думаю, что батарейка села потому что Арина на нее поддавила, вытащила пару сложных мячей, потом атковала и Джесси не выдержала. в этом и сила первой ракетки - надавить в нужный момент и сломать соперницу, которая до этого даже и поинтересней была
04.11.2025
belaruss
скажу даже больше,в полуфинал ещё надо попасть, но при этом вероятность четыре из восьми всегда выше чем 2 из 8
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Полуфинал надо сначала выиграть.
04.11.2025
Иван Л.
согласен, конечно. главное просто сыграть в свою силу на должном уровне концентрации.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Трудно два матча на предельной концентрации проводить. Это - не первые круги ТБШ.
04.11.2025
belaruss
а что не так? если половина участниц со славянскими корнями, ну конечно в идеале для меня финальный матч Лены и Арины
04.11.2025
alehan.227471
микки, ты это...отса#$%сал не расстраивайся, ок?
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Полагаю, что итальянка - не соперница. Максимум - сет, но вряд ли. Пегула - в двух сетах. Исход напрашивается.
04.11.2025
_Mike N_
Пегула - большой молодец. В отличии от бегемота Соболенки, которая прыгает с члена на член и доводит бывших бойфрендов до самоубийства у Джессики есть любимый муж и она никогда не попадает в скандалы, очень тактичная на корте и вне его ! В принципе Пегула могла бы вообще не играть в теннис, так как родители миллиардеры, но каждый день упорно трудится !
04.11.2025
Из Алматы
Пегула играла отлично до примерно 5-6 гейма третьего сета. А потом батарейка резко села. Исчезли главные козыри Джессики - реакция и точность. Задумки перестали получаться. Поэтому Арина воспряла духом и захватила инициативу. Все-таки, похоже, конец длинного сезона в 31 год уже даёт о себе знать постепенной потерей выносливости.
04.11.2025
Docs FSV
жжет?
04.11.2025
_Mike N_
Бегемоты вперед ! :laughing:
04.11.2025
Николай Шибаев
В третьем сете Сабаленка поднатужилась и доминировала до конца...
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Не кажи кума - гоп...
04.11.2025
hant64
Тяжёлый матч, Соболенко то разваливалась (четыре двойных в третьем гейме последнего сета), то опять возвращалась. Но за это спасибо Джессике, временами она играла просто вау. Но Арина, однако, смогла, что бывает далеко не всегда, не раз уже в этом сезоне она если разваливалась, то уже окончательно.
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Пегула лучше Коко. Более достойна полуфинала. Арина в их разборках пока не участвует. Рыба и Арина. Кто следующий?
04.11.2025
Иван Л.
Джесс очень так не слабо напрягла Арину, местами просто переигрывала, но этих мест оказалось маловато. Как только Саба напряглась в третьем сете, исход стал очевиден. Желаю Пегуле выкатить колобка и в полуфинал, в личке с Гауф она доказала
04.11.2025
bussel61
Молодчинка Ариша! Вытащила тяжелый матч! Но ошибок многовато конечно. Дальше может быть сложнее. Надеюсь, что исправится!
04.11.2025
belaruss
не идеальный матч,но победа есть победа, респект американке,выглядела она очень достойно, по прошедшим матчам славянский финал выглядит очень даже перспективно
04.11.2025