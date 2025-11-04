Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

4 ноября, 21:02

Соболенко в трех сетах обыграла Пегулу на групповом этапе Итогового турнира

Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трех сетах победила американку Джессику Пегулу в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:4, 2:6, 6:3.

Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. На счету Пегулы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Соболенко одержала вторую победу на Итоговом турнире и возглавляет группу Штеффи Граф. Ранее белоруска обыграла итальянку Ясмин Паолини. Пегула в стартовом матче нанесла поражение соотечественнице Коко Гауфф. Она занимает второе место в группе.

Арина Соболенко.Соболенко — в полуфинале Итогового! На характере разобралась с неуступчивой Пегулой

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Штеффи Граф

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Джессика Пегула (США, 5) — 6:4, 2:6, 6:3

38

  • _Mike N_

    хочется, чтобы в финале Джессика отомстила беларусскомц бегемоту из Майами !

    04.11.2025

  • _Mike N_

    15 ракетка мира Эмма Наварро тоже дочка миллиардеров и как Пегула очень скромный человек, не попадает в скандалы, вроде Соболенки в Австралии, когда она с тренерами показала движение, будто обсыкает тарелку за второе место на Австралия Оупен или Дани Медведева, который постояноо ругается со всеми и бьет ракетки !

    04.11.2025

  • _Mike N_

    кобыла не ваша - Арина живет в Майами, она почти американка !

    04.11.2025

  • Zohr Vad

    Наша Ариша! Хоть и белоруска!!! Всё верно, Батька???!!

    04.11.2025

  • ёzhic8

    Пегула вызывает человеческую симпатию, да и только. Если кто знает ещё одного ребёнка миллиардеров, который добился подобного в спорте, и при этом живёт нормальной человеческой жизнью - сообщите, буду признателен

    04.11.2025

  • Djin Ignatov

    Жалко ! Болел за Джесику и после 2 сета была надежда которую упустила сама Пегула !!

    04.11.2025

  • hant64

    Пегула ведь недаром приличное время третьей была, а сейчас пятая, играть она умеет, и умеет не хило так). Я, кстати, за пиндосок никогда не топил, но вот Пегулу и Наварро прямо сильно уважаю. И тебе не нужно объяснять, почему).

    04.11.2025

  • Иван Л.

    по поведению абсолютно, на все мильон% согласен. сказать неприятно, это очень мягко. и, да, до Феди ей очень далеко, ну то есть вообще недостижимо. просто имеем, что имеем. Арина, ну однозначно, лучшая в женском туре... в туре не особо однозначном) и такие вот победы, где приходится именно передавить сильную, интересную соперницу ей не не впервой. ну вот хотя бы на вимбильдане ярко было, Зигемунд же была интересней, разнообразней, но итог в пользу первой ракетки опять же. мое сравнение с Федей, конечно, во многом притянуто, но аналогия по... первости, всё-таки есть)

    04.11.2025

  • Иван Л.

    вообще, щас малость подостыв. прям отмечу, что Джэсс сегодня, ну во втором сете, показала едва ли не лучший свой теннис. ну просто восхитительно опережала Арину по мысли и в контрах и в своих атаках. ну ловить так часто первую ракетку на противоходаз или вообще заставлять останавливаться от безнадеги могут не только лишь все)

    04.11.2025

  • Sam17

    В целом согласен. Но по манере поведения, как и по достижениям, Арине до Роджера ох как далеко. Мне категорически перестаёт нравится как она себя ведёт. Все конечно, субъективно. Но, как мне это видится: когда все ок, она ходит как павлин с таким надменным выражением лица, что даже сильно грешащая этим же Швентек нервно курит в сторонке. А уж когда дела у неё не очень - это вообще спасайся кто может. Она такие звуки издаёт, что сексуальные постанывания Маши Шараповой (которые меня раздражали в свое время) на этом фоне просто соловьиной трелью звучали бы. В этих почти звериных рыках Арины я слышу столько ненависти к сопернице, что ловлю себя на мысли, что здорово, что теннис неконтактный вид спорта.)

    04.11.2025

  • belaruss

    главное чтобы ты не сбился со счета в своих таких прыжках, считай ,и не отвлекайся на всякую ерунду

    04.11.2025

  • Иван Л.

    по качеству, возможно, то есть и очевидно, а по умению решать неочевидное в свою пользу именно первые потому и первые, что перемалывают. ну так... на память Коля Давыденко играет матч и не один лучше федерера, ну лучше, ну ведет с брейком, но... в итоге на коне оказывается Федя. на то они и большие чемпионы.

    04.11.2025

  • Sam17

    О, я даже со счета сбился.) Спасибо, что поправили.)

    04.11.2025

  • hant64

    Там были четыре двойных.

    04.11.2025

  • Sam17

    Ну, перед тем как она "ломать" начала, был эпичный гейм на её подаче с тремя двойными и потерей подачи. Я бы не сказал, что первые ракетки так должны играть.)

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Все так.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    От теории вероятности ждите гадкой неприятности. А если серьезно: шаг за шагом, от игры к игре, от победы к победе...

    04.11.2025

  • Иван Л.

    я думаю, что батарейка села потому что Арина на нее поддавила, вытащила пару сложных мячей, потом атковала и Джесси не выдержала. в этом и сила первой ракетки - надавить в нужный момент и сломать соперницу, которая до этого даже и поинтересней была

    04.11.2025

  • belaruss

    скажу даже больше,в полуфинал ещё надо попасть, но при этом вероятность четыре из восьми всегда выше чем 2 из 8

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Полуфинал надо сначала выиграть.

    04.11.2025

  • Иван Л.

    согласен, конечно. главное просто сыграть в свою силу на должном уровне концентрации.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Трудно два матча на предельной концентрации проводить. Это - не первые круги ТБШ.

    04.11.2025

  • belaruss

    а что не так? если половина участниц со славянскими корнями, ну конечно в идеале для меня финальный матч Лены и Арины

    04.11.2025

  • alehan.227471

    микки, ты это...отса#$%сал не расстраивайся, ок?

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Полагаю, что итальянка - не соперница. Максимум - сет, но вряд ли. Пегула - в двух сетах. Исход напрашивается.

    04.11.2025

  • _Mike N_

    Пегула - большой молодец. В отличии от бегемота Соболенки, которая прыгает с члена на член и доводит бывших бойфрендов до самоубийства у Джессики есть любимый муж и она никогда не попадает в скандалы, очень тактичная на корте и вне его ! В принципе Пегула могла бы вообще не играть в теннис, так как родители миллиардеры, но каждый день упорно трудится !

    04.11.2025

  • Из Алматы

    Пегула играла отлично до примерно 5-6 гейма третьего сета. А потом батарейка резко села. Исчезли главные козыри Джессики - реакция и точность. Задумки перестали получаться. Поэтому Арина воспряла духом и захватила инициативу. Все-таки, похоже, конец длинного сезона в 31 год уже даёт о себе знать постепенной потерей выносливости.

    04.11.2025

  • Docs FSV

    жжет?

    04.11.2025

  • _Mike N_

    Бегемоты вперед ! :laughing:

    04.11.2025

  • Николай Шибаев

    В третьем сете Сабаленка поднатужилась и доминировала до конца...

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не кажи кума - гоп...

    04.11.2025

  • hant64

    Тяжёлый матч, Соболенко то разваливалась (четыре двойных в третьем гейме последнего сета), то опять возвращалась. Но за это спасибо Джессике, временами она играла просто вау. Но Арина, однако, смогла, что бывает далеко не всегда, не раз уже в этом сезоне она если разваливалась, то уже окончательно.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пегула лучше Коко. Более достойна полуфинала. Арина в их разборках пока не участвует. Рыба и Арина. Кто следующий?

    04.11.2025

  • Иван Л.

    Джесс очень так не слабо напрягла Арину, местами просто переигрывала, но этих мест оказалось маловато. Как только Саба напряглась в третьем сете, исход стал очевиден. Желаю Пегуле выкатить колобка и в полуфинал, в личке с Гауф она доказала

    04.11.2025

  • bussel61

    Молодчинка Ариша! Вытащила тяжелый матч! Но ошибок многовато конечно. Дальше может быть сложнее. Надеюсь, что исправится!

    04.11.2025

  • belaruss

    не идеальный матч,но победа есть победа, респект американке,выглядела она очень достойно, по прошедшим матчам славянский финал выглядит очень даже перспективно

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Арина Соболенко
    Джессика Пегула
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя