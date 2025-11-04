Соболенко в трех сетах обыграла Пегулу на групповом этапе Итогового турнира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в трех сетах победила американку Джессику Пегулу в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 6:4, 2:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. На счету Пегулы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Соболенко одержала вторую победу на Итоговом турнире и возглавляет группу Штеффи Граф. Ранее белоруска обыграла итальянку Ясмин Паолини. Пегула в стартовом матче нанесла поражение соотечественнице Коко Гауфф. Она занимает второе место в группе. Соболенко — в полуфинале Итогового! На характере разобралась с неуступчивой Пегулой Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Штеффи Граф Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Джессика Пегула (США, 5) — 6:4, 2:6, 6:3

_Mike N_ хочется, чтобы в финале Джессика отомстила беларусскомц бегемоту из Майами ! 04.11.2025

_Mike N_ 15 ракетка мира Эмма Наварро тоже дочка миллиардеров и как Пегула очень скромный человек, не попадает в скандалы, вроде Соболенки в Австралии, когда она с тренерами показала движение, будто обсыкает тарелку за второе место на Австралия Оупен или Дани Медведева, который постояноо ругается со всеми и бьет ракетки ! 04.11.2025

_Mike N_ кобыла не ваша - Арина живет в Майами, она почти американка ! 04.11.2025

Zohr Vad Наша Ариша! Хоть и белоруска!!! Всё верно, Батька???!! 04.11.2025

ёzhic8 Пегула вызывает человеческую симпатию, да и только. Если кто знает ещё одного ребёнка миллиардеров, который добился подобного в спорте, и при этом живёт нормальной человеческой жизнью - сообщите, буду признателен 04.11.2025

Djin Ignatov Жалко ! Болел за Джесику и после 2 сета была надежда которую упустила сама Пегула !! 04.11.2025

hant64 Пегула ведь недаром приличное время третьей была, а сейчас пятая, играть она умеет, и умеет не хило так). Я, кстати, за пиндосок никогда не топил, но вот Пегулу и Наварро прямо сильно уважаю. И тебе не нужно объяснять, почему). 04.11.2025

Иван Л. по поведению абсолютно, на все мильон% согласен. сказать неприятно, это очень мягко. и, да, до Феди ей очень далеко, ну то есть вообще недостижимо. просто имеем, что имеем. Арина, ну однозначно, лучшая в женском туре... в туре не особо однозначном) и такие вот победы, где приходится именно передавить сильную, интересную соперницу ей не не впервой. ну вот хотя бы на вимбильдане ярко было, Зигемунд же была интересней, разнообразней, но итог в пользу первой ракетки опять же. мое сравнение с Федей, конечно, во многом притянуто, но аналогия по... первости, всё-таки есть) 04.11.2025

Иван Л. вообще, щас малость подостыв. прям отмечу, что Джэсс сегодня, ну во втором сете, показала едва ли не лучший свой теннис. ну просто восхитительно опережала Арину по мысли и в контрах и в своих атаках. ну ловить так часто первую ракетку на противоходаз или вообще заставлять останавливаться от безнадеги могут не только лишь все) 04.11.2025

Sam17 В целом согласен. Но по манере поведения, как и по достижениям, Арине до Роджера ох как далеко. Мне категорически перестаёт нравится как она себя ведёт. Все конечно, субъективно. Но, как мне это видится: когда все ок, она ходит как павлин с таким надменным выражением лица, что даже сильно грешащая этим же Швентек нервно курит в сторонке. А уж когда дела у неё не очень - это вообще спасайся кто может. Она такие звуки издаёт, что сексуальные постанывания Маши Шараповой (которые меня раздражали в свое время) на этом фоне просто соловьиной трелью звучали бы. В этих почти звериных рыках Арины я слышу столько ненависти к сопернице, что ловлю себя на мысли, что здорово, что теннис неконтактный вид спорта.) 04.11.2025

belaruss главное чтобы ты не сбился со счета в своих таких прыжках, считай ,и не отвлекайся на всякую ерунду 04.11.2025

Иван Л. по качеству, возможно, то есть и очевидно, а по умению решать неочевидное в свою пользу именно первые потому и первые, что перемалывают. ну так... на память Коля Давыденко играет матч и не один лучше федерера, ну лучше, ну ведет с брейком, но... в итоге на коне оказывается Федя. на то они и большие чемпионы. 04.11.2025

Sam17 О, я даже со счета сбился.) Спасибо, что поправили.) 04.11.2025

hant64 Там были четыре двойных. 04.11.2025

Sam17 Ну, перед тем как она "ломать" начала, был эпичный гейм на её подаче с тремя двойными и потерей подачи. Я бы не сказал, что первые ракетки так должны играть.) 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Все так. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев От теории вероятности ждите гадкой неприятности. А если серьезно: шаг за шагом, от игры к игре, от победы к победе... 04.11.2025

Иван Л. я думаю, что батарейка села потому что Арина на нее поддавила, вытащила пару сложных мячей, потом атковала и Джесси не выдержала. в этом и сила первой ракетки - надавить в нужный момент и сломать соперницу, которая до этого даже и поинтересней была 04.11.2025

belaruss скажу даже больше,в полуфинал ещё надо попасть, но при этом вероятность четыре из восьми всегда выше чем 2 из 8 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Полуфинал надо сначала выиграть. 04.11.2025

Иван Л. согласен, конечно. главное просто сыграть в свою силу на должном уровне концентрации. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Трудно два матча на предельной концентрации проводить. Это - не первые круги ТБШ. 04.11.2025

belaruss а что не так? если половина участниц со славянскими корнями, ну конечно в идеале для меня финальный матч Лены и Арины 04.11.2025

alehan.227471 микки, ты это...отса#$%сал не расстраивайся, ок? 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Полагаю, что итальянка - не соперница. Максимум - сет, но вряд ли. Пегула - в двух сетах. Исход напрашивается. 04.11.2025

_Mike N_ Пегула - большой молодец. В отличии от бегемота Соболенки, которая прыгает с члена на член и доводит бывших бойфрендов до самоубийства у Джессики есть любимый муж и она никогда не попадает в скандалы, очень тактичная на корте и вне его ! В принципе Пегула могла бы вообще не играть в теннис, так как родители миллиардеры, но каждый день упорно трудится ! 04.11.2025

Из Алматы Пегула играла отлично до примерно 5-6 гейма третьего сета. А потом батарейка резко села. Исчезли главные козыри Джессики - реакция и точность. Задумки перестали получаться. Поэтому Арина воспряла духом и захватила инициативу. Все-таки, похоже, конец длинного сезона в 31 год уже даёт о себе знать постепенной потерей выносливости. 04.11.2025

Docs FSV жжет? 04.11.2025

_Mike N_ Бегемоты вперед ! :laughing: 04.11.2025

Николай Шибаев В третьем сете Сабаленка поднатужилась и доминировала до конца... 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Не кажи кума - гоп... 04.11.2025

hant64 Тяжёлый матч, Соболенко то разваливалась (четыре двойных в третьем гейме последнего сета), то опять возвращалась. Но за это спасибо Джессике, временами она играла просто вау. Но Арина, однако, смогла, что бывает далеко не всегда, не раз уже в этом сезоне она если разваливалась, то уже окончательно. 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Пегула лучше Коко. Более достойна полуфинала. Арина в их разборках пока не участвует. Рыба и Арина. Кто следующий? 04.11.2025

Иван Л. Джесс очень так не слабо напрягла Арину, местами просто переигрывала, но этих мест оказалось маловато. Как только Саба напряглась в третьем сете, исход стал очевиден. Желаю Пегуле выкатить колобка и в полуфинал, в личке с Гауф она доказала 04.11.2025

bussel61 Молодчинка Ариша! Вытащила тяжелый матч! Но ошибок многовато конечно. Дальше может быть сложнее. Надеюсь, что исправится! 04.11.2025