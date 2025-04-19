Соболенко победила Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале спортсменка обыграла бельгийку Элисе Мертенс в двух сетах — 6:4, 6:1. В полуфинале Соболенко встретится с победителем матча Коко Гауфф (США, 4) — Ясмин Паолини (Италия, 5). Штутгарт (Германия) Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix Призовой фонд 1 064 510 долларов Закрытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:1