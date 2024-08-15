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Сегодня, 21:46

Соболенко сыграет со Свитолиной в третьем круге турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
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Белоруска Арина Соболенко обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 33 минуты. Соболенко за игру реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге третья ракетка мира сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
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