Соболенко сыграет со Свитолиной в третьем круге турнира в Цинциннати

Белоруска Арина Соболенко обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 33 минуты. Соболенко за игру реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. В третьем круге третья ракетка мира сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Цинциннати (США) Турнир WTA Cincinnati Open Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:4