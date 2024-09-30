Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Пекине

Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Пекине — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 15 минут. Вторая ракетка мира сделала за игру 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У 68-й ракетки мира — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Китае и встретится с американкой Мэдисон Киз.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Эшлин Крюгер (США) — 6:2, 6:2