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Сегодня, 09:22

Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Пекине

Руслан Минаев
Арина Соболенко.
Фото AFP
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Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Пекине — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 15 минут. Вторая ракетка мира сделала за игру 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У 68-й ракетки мира — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Китае и встретится с американкой Мэдисон Киз.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Эшлин Крюгер (США) — 6:2, 6:2

Теннис
Арина Соболенко

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