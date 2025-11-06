Видео
6 ноября, 20:12

Соболенко победила Гауфф в матче Итогового турнира WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах победила американку Коко Гауфф в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2. В первом сете Гауфф не подала на сет при счете 5:4.

1-я ракетка мира Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету 3-й ракетки мира Гауфф 2 эйса, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале Итогового турнира WTA Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой. Прошлогодняя чемпионка Гауфф завершила выступление на турнире.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Штеффи Граф

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Коко Гауфф (США, 3) — 7:6 (7:5), 6:2

8

  • oleg.bob

    Это турнир Арины!

    07.11.2025

  • f0rz

    Кокоша аж 1100 очков рейтинга потеряла, любо

    07.11.2025

  • hant64

    Жаль, сегодня не посмотрел. Арину с победой и выходом в полуфинал. Удачи с Анисимовой, этот матч точно не пропущу.

    06.11.2025

  • alehan.227471

    Просто великолепный теннис в исполнении обеих, а тай-брейк 1 го сета вообще супер!!! Жаль немного что Гауфф не вышла в 1/2, но 3 русские в полуфиналах - это тоже очень неплохо!!!:stuck_out_tongue_winking_eye:

    06.11.2025

  • Иван Л.

    Вообще, пришёл домой, ну настроение поганое, бомбили ночью, знакомые вон даже к родне съехали. Включаю, Арина летит в первом сете. Фигасе, думаю! СтоЯть! Ну и пошел отыгрыш, а на тайбрыйке сомнений уже не было. Во втором, Коко рухнула, ожидаемо. С победой, конечно! Но и игру надо.. подчищать и настоящая, победа может быть только в финале. Для Арины все остальное мимо

    06.11.2025

  • belaruss

    супер!! Немножко нервотрёпки в первом сете не помешали тигрице показать кто в доме хозяин,браво Арина!!

    06.11.2025

  • bussel61

    Ариша, с победой! Доводить сет с Соболенко до тай-брека - смерти подобно! В этом сезоне по-моему это уже 23 победа из 24 возможных на тай-бреках. Молодчина!

    06.11.2025

  • Иван Л.

    Ну и нормально. Именно нормально. Для 1ракетки. Браво можно будет кричать после победы в турнире, а пока - нормально

    06.11.2025

    Теннис
    Арина Соболенко
    Кори Гауфф
