Соболенко победила Гауфф в матче Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах победила американку Коко Гауфф в матче группового этапа Итогового турнира WTA. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2. В первом сете Гауфф не подала на сет при счете 5:4. 1-я ракетка мира Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету 3-й ракетки мира Гауфф 2 эйса, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. В полуфинале Итогового турнира WTA Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой. Прошлогодняя чемпионка Гауфф завершила выступление на турнире. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Турнир WTA WTA Finals Riyadh Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Штеффи Граф Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Коко Гауфф (США, 3) — 7:6 (7:5), 6:2

oleg.bob Это турнир Арины! 07.11.2025

f0rz Кокоша аж 1100 очков рейтинга потеряла, любо 07.11.2025

hant64 Жаль, сегодня не посмотрел. Арину с победой и выходом в полуфинал. Удачи с Анисимовой, этот матч точно не пропущу. 06.11.2025

alehan.227471 Просто великолепный теннис в исполнении обеих, а тай-брейк 1 го сета вообще супер!!! Жаль немного что Гауфф не вышла в 1/2, но 3 русские в полуфиналах - это тоже очень неплохо!!!:stuck_out_tongue_winking_eye: 06.11.2025

Иван Л. Вообще, пришёл домой, ну настроение поганое, бомбили ночью, знакомые вон даже к родне съехали. Включаю, Арина летит в первом сете. Фигасе, думаю! СтоЯть! Ну и пошел отыгрыш, а на тайбрыйке сомнений уже не было. Во втором, Коко рухнула, ожидаемо. С победой, конечно! Но и игру надо.. подчищать и настоящая, победа может быть только в финале. Для Арины все остальное мимо 06.11.2025

belaruss супер!! Немножко нервотрёпки в первом сете не помешали тигрице показать кто в доме хозяин,браво Арина!! 06.11.2025

bussel61 Ариша, с победой! Доводить сет с Соболенко до тай-брека - смерти подобно! В этом сезоне по-моему это уже 23 победа из 24 возможных на тай-бреках. Молодчина! 06.11.2025