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Сегодня, 22:06

Соболенко проиграла Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA

Руслан Минаев
Коко Гауфф.
Фото Reuters
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Белоруска Арина Соболенко уступила американке Коко Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA — 6:7 (4:7), 3:6.

Матч длился 1 час 51 минуту. Первая ракетка мира за игру допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету 3-й ракетки мира — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Гауфф вышла в финал Итогового турнира WTA и встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 3) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Арина Соболенко
Кори Гауфф

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