Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

21 марта, 00:31

Соболенко: «Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото AFP
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях отреагировала на смерть экс-хоккеиста Константина Кольцова.

«Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко.

Ранее сообщалось, что 25-летняя спортсменка примет участие в турнире, но откажется от интервью и участия в пресс-конференциях.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Перед кончиной он также находился в Майами.

Полиция Майами объявила, что начала расследование предполагаемого самоубийства Кольцова.

Арина Соболенко. Соболенко сыграет самый трудный матч жизни с лучшей подругой. Белоруску поддерживает теннисный мир
Константин Кольцов
Теннис
Арина Соболенко
132
106
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стала известна соперница Павлюченковой во втором круге турнира в Майами

Александрова сыграет с Векич во втором круге турнира в Майами