21 марта, 00:31
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях отреагировала на смерть экс-хоккеиста Константина Кольцова.
«Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко.
Ранее сообщалось, что 25-летняя спортсменка примет участие в турнире, но откажется от интервью и участия в пресс-конференциях.
19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Перед кончиной он также находился в Майами.
Полиция Майами объявила, что начала расследование предполагаемого самоубийства Кольцова.