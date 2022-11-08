Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к француженке Каролин Гарсии, которая обыграла ее в финале Итогового чемпионата WTA со счетом 7:6 (7:4), 4:6.

«Каролин, прямо сейчас я ненавижу тебя. Но сегодня ты играла в невероятный теннис. И не только сегодня. В этом году ты играла невероятно, так что поздравляю с результатом. Уверена, впереди нас ожидает еще много чего. Надеюсь, мы еще сыграем в финалах. Посмотрим, что будет на следующий раз!» — сказала Соболенко после матча.

Гарсия впервые стала победительницей Итогового турнира. Шестая ракетка мира завоевала четвертый титул в 2022 году.