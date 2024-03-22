Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с испанской спортсменкой Паулой Бадосой в пятницу, 22 марта, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Поединок поставлен первым запуском на корте «Грэндстэнд» и начнется чуть позже 18:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. Бесплатно видеотрансляция матча Соболенко — Бадоса будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотреть матчи турнира можно на WTA TV по подписке.

Белорусская теннисистка проведет первый матч после смерти Кольцова, с которым она встречалась с 2020 года. 25-летняя Соболенко — экс-первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и является обладательницей 20 титулов в одиночном разряде и 14 — в парном. Белорусская теннисистка проведет первый матч после смерти Кольцова, с которым она встречалась с 2020 года. 25-летняя Соболенко — экс-первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и является обладательницей 20 титулов в одиночном разряде и 14 — в парном.

26-летняя Бадоса — победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира. Паула является близкой подругой Арины Соболенко.