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22 марта, 16:00

Арина Соболенко — Паула Бадоса: смотреть трансляцию матча в Майами

Матч второго круга турнира в Майами Соболенко — Бадоса начнется 22 марта после 18:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото AFP
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с испанской спортсменкой Паулой Бадосой в пятницу, 22 марта, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Поединок поставлен первым запуском на корте «Грэндстэнд» и начнется чуть позже 18:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. Бесплатно видеотрансляция матча Соболенко — Бадоса будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотреть матчи турнира можно на WTA TV по подписке.

Белорусская теннисистка проведет первый матч после смерти Кольцова, с которым она встречалась с 2020 года. 25-летняя Соболенко — экс-первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и является обладательницей 20 титулов в одиночном разряде и 14 — в парном.

26-летняя Бадоса — победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира. Паула является близкой подругой Арины Соболенко.

Теннис
Арина Соболенко
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