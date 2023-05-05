Соболенко — о соперничестве со Свентек: «Здорово, что мы играем так стабильно и встречаемся в финалах»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от финала WTA 1000 в Мадриде против польки Иги Свентек.

«Думаю, здорово, что мы играем так стабильно и встречаемся друг с другом в финалах, и надеюсь, что так будет и дальше. Но, да, с ней всегда тяжело. У нас всегда серьезные битвы. В матчах против Иги всегда приходится очень, очень упорно бороться. Я к этому готова.

В наших первых матчах в прошлом сезоне, когда я чувствовала себя не лучшим образом, было очень тяжело против нее играть, потому что у меня не было нужного арсенала. Только характер и все. После того как я исправила подачу, я поняла, что на самом деле могу хорошо играть против нее, могу ее победить.

Сейчас у меня другой настрой. Перед матчем ты просто готовишься к упорной борьбе, и что бы ни случилось на корте, тебя это не беспокоит. Ты сосредоточена, ты к этому готова и наслаждаешься этими битвами», — сказал Соболенко на пресс-конференции.

Свентек ведет в личных встречах 5:2. В последний раз они играли друг против друга две недели назад в финале Штутгарта, тогда победила польская теннисистка.