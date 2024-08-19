Соболенко: «Я опять начала наслаждаться теннисом»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от своих выступлений на турнирах в Канаде и США.

«В моем случае мне нужно было «паузнуться», так сказать, немножко абстрагироваться, уйти в какой-то отдых. Я себя загнала в такую ситуацию, что травмировалась. Эмоции, психика — все это работает, наверное, мне это пошло на пользу. Я опять начала наслаждаться теннисом», — сказала Соболенко в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

В понедельник, 19 августа, Соболенко проведет матч против американки Джессики Пегулы в финале турнира WTA 1000 в Цинциннати.