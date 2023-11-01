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Сегодня, 08:13

Соболенко — о матче с Пегулой: «Она показала отличный теннис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировал поражение от Джессики Пегулы (4:6, 3:6) в матче Итогового турнира WTA в Канкуне. Белорусская теннисистка допустила 33 невынужденные ошибки.

«Думаю, она показала отличный теннис. Да, я могла вернуться в этот матч, но это было уже очень сложно. У меня еще есть шанс выйти из группы, поэтому я постараюсь не сдаваться», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Пегула выиграла 2 матча в группе и занимает 1-е место. Соболенко находится на 2-й строчке. В следующем матче белоруска сыграет с Еленой Рыбакиной.

Теннис
Арина Соболенко
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