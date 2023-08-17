Соболенко оценила свою игру в матче с Ли во втором круге турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу во втором круге турнира в Цинциннати над американкой Энн Ли (7:5, 2:6, 6:4).

«Было небольшое преимущество на ее стороне, потому что она уже провела здесь несколько матчей, — приводит слова Соболенко сайт WTA. — Мне же потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к покрытию. Я была очень рада выиграть этот матч. Она показала невероятный теннис. Было очень тяжело».

В третьем круге турнира Соболенко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной. Счет в личных встречах 3-2 в пользу Арины.