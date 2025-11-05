Видео
5 ноября, 20:15

Соболенко — о матче против Кирьоса: «Есть такая инсайдерская информация, что он очень боится»

Галина Глазко
редактор интернет отдела

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч против Ника Кирьоса в «Битве полов».

— Есть такая инсайдерская информация, что он очень боится и где-то там у себя в Австралии сейчас тренируется. Это хорошо, что он боится, это уже не 6:2. Я думаю, что будет 6:4 в мою пользу, — сказала Соболенко в интервью First & Red.

«Битва полов» пройдет 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира. Она является победительницей 21 турнира WTA в одиночном разряде, в том числе 4 «Больших шлемов».

30-летний Кирьос на данный момент занимает 652-е место в рейтинге ATP. За карьеру он завоевал 7 титулов в одиночном разряде. В 2022 году австралиец стал финалистом Уимблдона.

Источник: First & Red
  zoolord

    6-0, 6-0 в пользу Кирьоса.

    05.11.2025

  Gordon

    Чушь какая-то эти матчи

    05.11.2025

    Арина Соболенко
    Ник Кирьос
