Арина Соболенко рассказала, что учит португальский язык

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что учит португальский язык.

«Я учу португальский язык. Недавно мне посчастливилось съездить в Грецию. Так что можно сказать, что я знакомлюсь с обеими культурами...» — сказала в соцсетях девушка.

Также она рассказала, что восстановилась от травмы плеча и планирует сыграть на турнире в Вашингтоне (США), который состоится с 29 июля по 4 августа на харде.

Ранее теннисистка была вынуждена сняться с Уимблдона из-за проблем со здоровьем.