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Сегодня, 12:28

Соболенко: «Я никогда не говорила, что не люблю грунт, мне нравится на нем играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об отношении к грунтовому покрытию.

«Я никогда не говорила, что не люблю грунт, мне нравится на нем играть. Мне нравится иметь больше времени в розыгрышах. К тому же у меня были неплохие результаты на грунте. Конечно, мне хочется дойти до второй недели «Ролан Гаррос». В Штутгарте я тоже хочу хорошо сыграть. Надеюсь, все получится», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира в Штутгарте.

Также 24-летняя теннисистка ответила на то, что на грунте «Ролан Гаррос» она играет хуже.

«Раньше у меня были сложности на всех «Шлемах». Мне очень хотелось победить, и я просто сходила с ума. Так что дело было в этом, а не в грунте. Там отличное покрытие. Надеюсь, в этом году у меня получится выступить хорошо», — сказала Соболенко.

Сегодня, 19 апреля, Соболенко сыграет с Барборой Крейчиковой во втором круге турнира в Штутгарте.

Теннис
Арина Соболенко
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