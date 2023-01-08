Арина Соболенко выиграла турнир в Аделаиде

Сегодня, 10:37
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла чешку Линду Носкову в финале турнира в Аделаиде со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Таким образом, белорусска стала победительницей турнира.
Для 24-летней cпортсменки, занимающей пятое место в мировом рейтинге, этот титул стал 11-м в карьере.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 826 837 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Линда Носкова (Чехия, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)