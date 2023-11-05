Соболенко — об организации Итогового турнира в Канкуне: «Я умираю от смеха, или от слез!»

Первая ракетка мира Арина Соболенко высмеяла организацию Итогового турнира WTA, проходящего в мексиканском Канкуне.

Белорусская теннисистка в своих соцсетях рассказала о проблемах с устройством корта и недоделанной вовремя ареной. В последние дни спортсменки столкнулись с ураганным ветром и ливнями.

«Я умираю от смеха, или от слез!», — написала 25-летяя теннисистка в своем аккаунте.

Полуфинал Итогового турнира WTA между Соболенко и Игой Свентек из Польши перенесен из-за непогоды. Встреча была приостановлена в первом сете при счете 2:1 в пользу Свентек. Матч продолжится в ночь на 6 ноября.