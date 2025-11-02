Соболенко победила Паолини в первом матче на Итоговом турнире WTA

2 ноября, 18:32
Первая ракетка мира Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче 1-го тура группового этапа Итогового турнира WTA — 6:3, 6:1.
Матч длился 1 час и 11 минут. Белорусская теннисистка сделала 11 эйсов и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У Паолини 2 подачи навылет и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Соболенко возглавляет группу Штеффи Граф, Паолини идет на последнем месте. В воскресенье, 2 ноября в этой группе пройдет еще один матч первого тура, в котором встретятся американки Джессика Пегула и Коко Гауфф.
Во втором туре Соболенко сыграет с Коко Гауфф, а Паолини встретится с Джессикой Пегулой.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Штеффи Граф
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 8) — 6:3, 6:1
bussel61
Ничего, кроме удачи, я ей пожелать и не могу.
02.11.2025
_Mike N_
Паолини еще и в паре играет и скорее всего выиграет парный турнир !
02.11.2025
_Mike N_
Беларусские бегемоты из Майами - лучшие !
02.11.2025
Черемисин57
Браво, Соболенко! Матч не смотрел, но судя по счёту Соболенко не заметила соперницу на корте!! Успеха Соболенко в следующем матче!!!
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Пегула опровергнет наметившийся тренд на разгром в первом (надеюсь!) круге Итогового?
02.11.2025
oleg.bob
Без вариантов!
02.11.2025
bussel61
Аришу с увренной победой! Но и Паолини большая молодчинка. Девочка-колобок, с такой антропометрией, сама чуть выше сетки и играет почти на равных с более физически одаренными теннисистками!
02.11.2025
За спорт!
Ариша, умница!
02.11.2025
Skorz.
Свежо и в игровом тонусе , начала Соболенко . Заодно показала всем , какой у нее настрой . На сегодня , причин для волнений в отношении нее , нет. Поздравления !
02.11.2025
рustot
Да это разгром
02.11.2025
belaruss
Хорошее начало, так и должно было быть, сразу с места в карьер и никаких надежд для Mike и прочей подобной ему х....
02.11.2025
jets
Мощная победа от Арины, отличное начало!
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Денежный вопрос решать. Каждый матч - как отдельный турнир оплачивается. Победа - дороже))
02.11.2025
hant64
Зачётно, Арина, так колобка размазать не каждая теннисистка способна.
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Победила - это мягко сказано. Что ж такое-то на этом Итоговом - третий матч в одну калитку... Может, они уже рассчитались на полуфиналисток и остальных?
02.11.2025
Иван Л.
И что колобку в этой компании делать? Куда катиться?)
02.11.2025