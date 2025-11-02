Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

2 ноября, 18:32

Соболенко победила Паолини в первом матче на Итоговом турнире WTA

Арина Соболенко.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче 1-го тура группового этапа Итогового турнира WTA — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час и 11 минут. Белорусская теннисистка сделала 11 эйсов и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У Паолини 2 подачи навылет и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Соболенко возглавляет группу Штеффи Граф, Паолини идет на последнем месте. В воскресенье, 2 ноября в этой группе пройдет еще один матч первого тура, в котором встретятся американки Джессика Пегула и Коко Гауфф.

Во втором туре Соболенко сыграет с Коко Гауфф, а Паолини встретится с Джессикой Пегулой.

Арина Соболенко.Соболенко уверенно стартовала на Итоговом турнире. Разобралась с чемпионкой Рима

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Штеффи Граф

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 8) — 6:3, 6:1

16

  • bussel61

    Ничего, кроме удачи, я ей пожелать и не могу.

    02.11.2025

  • _Mike N_

    Паолини еще и в паре играет и скорее всего выиграет парный турнир !

    02.11.2025

  • _Mike N_

    Беларусские бегемоты из Майами - лучшие !

    02.11.2025

  • Черемисин57

    Браво, Соболенко! Матч не смотрел, но судя по счёту Соболенко не заметила соперницу на корте!! Успеха Соболенко в следующем матче!!!

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пегула опровергнет наметившийся тренд на разгром в первом (надеюсь!) круге Итогового?

    02.11.2025

  • oleg.bob

    Без вариантов!

    02.11.2025

  • bussel61

    Аришу с увренной победой! Но и Паолини большая молодчинка. Девочка-колобок, с такой антропометрией, сама чуть выше сетки и играет почти на равных с более физически одаренными теннисистками!

    02.11.2025

  • За спорт!

    Ариша, умница!

    02.11.2025

  • Skorz.

    Свежо и в игровом тонусе , начала Соболенко . Заодно показала всем , какой у нее настрой . На сегодня , причин для волнений в отношении нее , нет. Поздравления !

    02.11.2025

  • рustot

    Да это разгром

    02.11.2025

  • belaruss

    Хорошее начало, так и должно было быть, сразу с места в карьер и никаких надежд для Mike и прочей подобной ему х....

    02.11.2025

  • jets

    Мощная победа от Арины, отличное начало!

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Денежный вопрос решать. Каждый матч - как отдельный турнир оплачивается. Победа - дороже))

    02.11.2025

  • hant64

    Зачётно, Арина, так колобка размазать не каждая теннисистка способна.

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Победила - это мягко сказано. Что ж такое-то на этом Итоговом - третий матч в одну калитку... Может, они уже рассчитались на полуфиналисток и остальных?

    02.11.2025

  • Иван Л.

    И что колобку в этой компании делать? Куда катиться?)

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Арина Соболенко
    Ясмин Паолини
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя