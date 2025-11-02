Соболенко победила Паолини в первом матче на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка мира Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче 1-го тура группового этапа Итогового турнира WTA — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час и 11 минут. Белорусская теннисистка сделала 11 эйсов и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У Паолини 2 подачи навылет и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Соболенко возглавляет группу Штеффи Граф, Паолини идет на последнем месте. В воскресенье, 2 ноября в этой группе пройдет еще один матч первого тура, в котором встретятся американки Джессика Пегула и Коко Гауфф.

Во втором туре Соболенко сыграет с Коко Гауфф, а Паолини встретится с Джессикой Пегулой.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Штеффи Граф

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 8) — 6:3, 6:1