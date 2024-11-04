Соболенко обыграла Паолини в матче Итогового турнира WTA

Сегодня, 20:07
Белоруска Арина Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче Итогового турнира WTA — 6:3, 7:5.
Встреча длилась 1 час 31 минуту. Соболенко за игру сделала 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойннтов. У Паолини — 3 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
Первая ракетка мира одержала вторую победу в Итоговом турнире.
6 ноября Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной, Паолини — с Циньвэнь Чжэн.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Фиолетовая группа
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 4) — 6:3, 7:5