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Сегодня, 03:56

Соболенко переиграла Юэ и вышла в третий круг турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу во втором круге турнира в Торонто. В двух сетах она переиграла китаянку Юань Юэ — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 ячас 21 минуту. 26-летняя белоруска подала 4 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

В третьем круге Соболенко сыграет против Кэти Бултер из Великобритании.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия) - Юань Юэ (Китай) — 6:2, 6:2

Кэти Бултер (Великобритания) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — 1:1 отказ 2-го игрока
Источник: Сетка турнира
Теннис
Арина Соболенко
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