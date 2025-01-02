Соболенко стала последней четвертьфиналисткой турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в третьем круге турнира в Брисбене — 7:6 (7:2), 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 51 минуту.

Соболенко стала последней участницей четвертьфинала турнира в Брисбене. Соперницей первой ракетки мира в следующем раунде будет чешка Мария Боузкова.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан, 15) — 7:6 (7:2), 6:4