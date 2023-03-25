Соболенко: «Я хочу быть первой ракеткой, хочу выиграть больше турниров «Большого шлема»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что хочет побороться за звание первой ракетки мира.

«Победа на ТБШ — это потрясающий момент, но пора двигаться дальше. Конечно, я хочу быть первой ракеткой. Конечно, я хочу выиграть больше турниров «Большого шлема», и это нормально. Наверное, именно поэтому это помогает мне оставаться сосредоточенной, помогает продолжать работать и просто продолжать делать все возможное каждый день», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Также она заявила, что поражения от первой ракетки мира Свентек мотивировали ее больше заниматься своей физической формой.

«Всегда нужно продолжать совершенствоваться, учиться, потому что появляется много молодых игроков. Например, Свентек, она двигается лучше. В первых матчах против нее я чувствовала, что физически я не готова. Поэтому мы поговорили с моим тренером по фитнесу, чтобы улучшить мою форму. Мы начали работать еще больше, так что я улучшила эту часть своей игры. Если кто-то обыгрывает меня, я иду смотреть свой матч. Я беру оттуда несколько уроков. Мы улучшаем некоторые вещи и двигаемся дальше», — сказала Соболенко.

Соболенко во втором круге турнира WTA 1000 в Майами обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 6:4, 6:3. В третьем круге вторая ракетка мира встретится с Марией Боузковой из Чехии.