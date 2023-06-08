Соболенко: «Я еду на Уимблдон, у меня появилась виза! Можно отпраздновать»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что у нее появилась британская виза для поездки на Уимблдон-2023.

«О да, теперь у меня есть виза, юху! Можно это отпраздновать. Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в нетерпении, мне очень нравится там играть, нравится атмосфера. Мне очень не хватало Уимблдона в прошлом году. Не терпится вернуться и показать свой лучший теннис», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Организаторы Уимблдона 31 марта объявили о решении допустить российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. В 2022 году россияне и белорусы были отстранены от Уимблдона.