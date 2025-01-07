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Сегодня, 14:24

Астахова и Захарова пробились во второй круг квалификации Australian Open, Приданкина выбыла

Камила Абдурахманова
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Россиянка Дарья Астахова победила японку Эну Шибахару в четвертьфинале квалификации Australian Open. Матч завершился со счетом 1:6, 6:3, 6:0.

В параллельной игре Анастасия Захарова нанесла поражение японке Киоке Окамуре. Игра завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:0.

Еще одна россиянка — Елена Приданкина уступила в четвертьфинале квалификации турнира «Большого шлема» австралийке Элене Мичич. Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:5.

В следующем круге Астахова встретится с австралийкой Еленой Мицич, Захарова сыграет с чешкой Сарой Бейлек.

Теннис
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