Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Мирры Андреевой, Самсоновой и Шнайдер

Сегодня, 17:00
15 января во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Людмила Самсонова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.
Также свои матчи проведут 1-я и 3-я ракетки мира — Арина Соболенко и Кори Гауфф соответственно.
Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.
03:00. Моюка Учиджима — Мирра Андреева
03:00. Сюзан Ламенс — Белинда Бенчич
03:00. Татьяна Мария — Клара Таусон
03:00. Лаура Зигемунд — Циньвэнь Чжэн
03:00. Людмила Самсонова — Ольга Данилович
03:00. Магдалена Фрех — Анна Блинкова
03:30. Арина Соболенко — Джессика Бусас Манейро
03:30. Элиза Мертенс — Джессика Пегула
04:10. Кристина Букша — Лейла Фернандес
04:10. Каролина Мухова — Наоми Осака
04:20. Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова
07:30. Юле Нимайер — Марта Клстюк
07:30. Хэрриет Дарт — Донна Векич
09:00. Диана Шнайдер — Айла Томлянович
11:00. Кори Гауфф — Джоди Анна Беррейдж
12:40. Паула Бадоса — Талия Гибсон
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