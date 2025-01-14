Australian Open-2025, расписание 15 января: матчи Мирры Андреевой, Самсоновой и Шнайдер

Расписание матчей Открытого чемпионата Австралии-2025 15 января.

15 января во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне сыграют россиянки Людмила Самсонова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

Также свои матчи проведут 1-я и 3-я ракетки мира — Арина Соболенко и Кори Гауфф соответственно.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

03:00. Моюка Учиджима — Мирра Андреева

03:00. Сюзан Ламенс — Белинда Бенчич

03:00. Татьяна Мария — Клара Таусон

03:00. Лаура Зигемунд — Циньвэнь Чжэн

03:00. Людмила Самсонова — Ольга Данилович

03:00. Магдалена Фрех — Анна Блинкова

03:30. Арина Соболенко — Джессика Бусас Манейро

03:30. Элиза Мертенс — Джессика Пегула

04:10. Кристина Букша — Лейла Фернандес

04:10. Каролина Мухова — Наоми Осака

04:20. Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова

07:30. Юле Нимайер — Марта Клстюк

07:30. Хэрриет Дарт — Донна Векич

09:00. Диана Шнайдер — Айла Томлянович

11:00. Кори Гауфф — Джоди Анна Беррейдж

12:40. Паула Бадоса — Талия Гибсон

Australian Open 2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр