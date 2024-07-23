Аванесян в трех сетах победила хорватку Мартич во втором круге турнира в Яссы

Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла хорватку Петру Мартич во втором круге турнира в Яссы (Румыния) — 6:2, 5:7, 6:4.

Спортсменки провели на корте 2 часа 33 минуты. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. На счету Мартич 1 эйс, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи Елена-Габриэла Русе (Румыния, WC) — Жаклин Кристьян (Румыния, 3).

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Россия, 5) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 5:7, 6:4