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Сегодня, 16:19

Аванесян обыграла Блинкову во втором круге турнира в Берлине

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над соотечествинницей Анной Блинковой во втором круге турнира в Берлине — 1:6, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

Соперница Аванесян по следующей стадии турнира определится в противостоянии Донны Векич (Хорватия) и Елены Рыбакиной (Казахстан, 2).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 1:6, 6:3, 6:2

Теннис
Анна Блинкова
Элина Аванесян
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