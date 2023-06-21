Аванесян обыграла Блинкову во втором круге турнира в Берлине

Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над соотечествинницей Анной Блинковой во втором круге турнира в Берлине — 1:6, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

Соперница Аванесян по следующей стадии турнира определится в противостоянии Донны Векич (Хорватия) и Елены Рыбакиной (Казахстан, 2).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 1:6, 6:3, 6:2