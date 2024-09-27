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Сегодня, 12:53

Аванесян обыграла Доулхайд и вышла в третий круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Теннисистка Элина Аванесян, представляющая Армению, во втором круге турнира в Пекине обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счетом 6:3, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. На счету 22-летней уроженки Пятигорска 2 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге Аванесян встретится с украинкой Юлии Стародубцевой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Армения) — Кэролайн Доулхайд (США, 8) — 6:3, 5:7, 6:2

Элина Аванесян

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