Аванесян обыграла Доулхайд и вышла в третий круг турнира в Пекине

Сегодня, 12:53
Теннисистка Элина Аванесян, представляющая Армению, во втором круге турнира в Пекине обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счетом 6:3, 5:7, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. На счету 22-летней уроженки Пятигорска 2 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В третьем круге Аванесян встретится с украинкой Юлии Стародубцевой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Аванесян (Армения) — Кэролайн Доулхайд (США, 8) — 6:3, 5:7, 6:2