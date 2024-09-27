Аванесян обыграла Доулхайд и вышла в третий круг турнира в Пекине

Теннисистка Элина Аванесян, представляющая Армению, во втором круге турнира в Пекине обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счетом 6:3, 5:7, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. На счету 22-летней уроженки Пятигорска 2 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12. В третьем круге Аванесян встретится с украинкой Юлии Стародубцевой. Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Элина Аванесян (Армения) — Кэролайн Доулхайд (США, 8) — 6:3, 5:7, 6:2