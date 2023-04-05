Аванесян обыграла Эррани, отдав сопернице лишь один гейм

Сегодня, 06:21
Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA в Боготе (Колумбия).
В первом круге спортсменка победила итальянку Сару Эррани в двух сетах, отдав сопернице лишь один гейм — 6:1, 6:0.
Во втором круге Аванесян встретится с американкой Пэйтон Стирнс.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Аванесян (Россия) — Сара Эррани (Италия, 5) — 6:1, 6:0
Пейтон Стирнс (США) — Роза Висенс Мас (Испания, Q) — 6:3, 6:1
Мирьям Бьорклунд (Швеция) — Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)