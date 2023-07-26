Аванесян обыграла француженку Паке и вышла в 1/4 финала турнира в Лозанне

Сегодня, 15:27
Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла француженку Хлоэ Паке в матче 1/8 финала турнира в Лозанне — 2:6, 7:5, 6:1.
Спортсменки провели на корте 2 часа и 16 минут.
Российская теннисистка один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.
Француженка дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале Аванесян встретится с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, 6) — Анна Бондар (Венгрия).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Аванесян (Россия, 8) — Хлоэ Паке (Франция, Q) — 2:6, 7:5, 6:1