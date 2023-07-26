Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:27

Аванесян обыграла француженку Паке и вышла в 1/4 финала турнира в Лозанне

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла француженку Хлоэ Паке в матче 1/8 финала турнира в Лозанне — 2:6, 7:5, 6:1.

Спортсменки провели на корте 2 часа и 16 минут.

Российская теннисистка один раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.

Француженка дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Аванесян встретится с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, 6) — Анна Бондар (Венгрия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Россия, 8) — Хлоэ Паке (Франция, Q) — 2:6, 7:5, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/gstaad/2023/
Теннис
Элина Аванесян
Обсудить
Читайте также
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Российская фигуристка рассказала, как ей не хватало денег на хлеб
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская теннисистка Аншба вышла во второй круг турнира в Лозанне в парном разряде