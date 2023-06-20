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Сегодня, 18:14

Аванесян обыграла Касаткину в первом круге турнира в Берлине

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в первом круге турнира WTA в Берлине (6:2, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча длилась 2 часа 25 минут.

В активе победительницы ни одного эйса. Она один раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Касаткина один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Она также упустила два матчбола против Аванесян.

Во втором круге Аванесян сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия, Q) — Анна Блинкова (Россия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:2, 3:6, 7:6 (9:7)

Дарья Касаткина
Элина Аванесян
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