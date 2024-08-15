Аванесян обыграла Остапенко во втором круге турнира в Цинциннати

Представительница Армении Элина Аванесян обыграла Елену Остапенко из Латвии во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:2. Девушки проведи на корте 1 час 36 минут.

60-я ракетка мира Аванесян сделала один эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету 11-й ракетки мира Остапенко 2 эйса, 7 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В третьем круге экс-россиянка сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия, 10) — Магда Линетт (Польша).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Аванесян (Армения, LL) — Елена Остапенко (Латвия, 8) — 2:6, 6:2, 6:2

Элина Свитолина (Украина) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:1