Аванесян после отказа проиграла Осорио в первом круге турнира в Рабате

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Рабате после отказа в третьем сете матча с колумбийкой Камилой Осорио. Во втором круге Осорио сыграет с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия, 2) — 3:6, 6:4, 4:0. Рабат (Марокко) Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Камила Осорио (Колумбия) — Элина Аванесян (Россия) — 3:6, 6:4, 4:0 отказ 2-го игрока