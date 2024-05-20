Аванесян после отказа проиграла Осорио в первом круге турнира в Рабате

Сегодня, 18:05
Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Рабате после отказа в третьем сете матча с колумбийкой Камилой Осорио.
Во втором круге Осорио сыграет с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия, 2) — 3:6, 6:4, 4:0.
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Камила Осорио (Колумбия) — Элина Аванесян (Россия) — 3:6, 6:4, 4:0 отказ 2-го игрока