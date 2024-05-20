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Сегодня, 18:05

Аванесян после отказа проиграла Осорио в первом круге турнира в Рабате

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Рабате после отказа в третьем сете матча с колумбийкой Камилой Осорио.

Во втором круге Осорио сыграет с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) — Анна Блинкова (Россия, 2) — 3:6, 6:4, 4:0.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Осорио (Колумбия) — Элина Аванесян (Россия) — 3:6, 6:4, 4:0 отказ 2-го игрока

Элина Аванесян
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