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Сегодня, 09:48

Аванесян уступила украинке Стародубцевой в третьем круге турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Теннисистка Элина Аванесян, представляющая Армению, в третьем круге турнира в Пекине уступила украинке Юлии Стародубцевой со счетом 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 22-летней уроженки Пятигорска 5 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В 1/8 финала Стародубцева встретится с победительницей матча Пейтон Стирнс (США) — Анна Калинская (Россия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Элина Аванесян (Армения) — 6:3, 6:1

Элина Аванесян

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