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Сегодня, 19:44

Аванесян сыграет с Бондар во втором круге турнира в Будапеште

Ана Горшкова
Корреспондент
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Венгерская теннисистка Анна Бондар обыграла соотечественницу Тимею Бабош в первом круге турнир WTA 250 в Будапеште.

Матч завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 54 минуты.

Во втором круге грунтового турнира 26-летняя Бондар сыграет с 20-летней россиянкой Элиной Аванесян.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Бондар (Венгрия) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 7:5, 5:7, 6:3

Теннис
Элина Аванесян
0
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