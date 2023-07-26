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Сегодня, 18:24

Аванесян сыграет с итальянкой Коччаретто в 1/4 финала турнира в Лозанне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто обыграла аргентинку Хулию Риеру во втором круге турнира WTA 250 в Лозанне.

Матч завершился со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 36 минут.

В четвертьфинале турнира 22-летняя Коччаретто сыграет с россиянкой Элиной Аванесян.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элизабетта Коччаретто (Италия, 2) — Хулия Риера (Аргентина) — 6:1, 3:6, 6:3

Теннис
Элина Аванесян
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