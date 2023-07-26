Аванесян сыграет с итальянкой Коччаретто в 1/4 финала турнира в Лозанне

Сегодня, 18:24
Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто обыграла аргентинку Хулию Риеру во втором круге турнира WTA 250 в Лозанне.
Матч завершился со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 36 минут.
В четвертьфинале турнира 22-летняя Коччаретто сыграет с россиянкой Элиной Аванесян.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элизабетта Коччаретто (Италия, 2) — Хулия Риера (Аргентина) — 6:1, 3:6, 6:3