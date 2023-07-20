Аванесян вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Сегодня, 16:10
Россиянка Элина Аванесян обыграла венгерку Анну Бондарь во втором круге турнира WTA в Будапеште (Венгрия) — 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 17 минут.
Аванесян допустила за игру две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У Бондарь — 3 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Аванесян сыграет с аргентинкой Надей Подороской.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Аванесян (Россия, 6) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:3, 6:0