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Сегодня, 13:18

Аванесян вышла в полуфинал турнира в Румынии

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла румынку Жаклин Кристиан в четвертьфинала турнира в Румынии — 7:5, 6:4. Встреча длилась 2 часа 7 минут.

Аванесян реализовала 6 брейк-пойнтов из 16, допустила одну двойную ошибку и не выполнила ни одного эйса. Румынка сделала три двойные ошибки, выполнила две подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Аванесян сыграет с теннисисткой из Франции Хлоэ Паке.

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элина Аванесян (Россия, 5) — Жаклин Кристьян (Румыния, 3) — 7:5, 6:4

Теннис
Элина Аванесян
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