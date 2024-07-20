Авдеева и Лансере вышли в финал квалификации турнира в Румынии

Российская теннисистка Юлия Авдеева обыграла румынку Андрею Пришакариу на старте квалификации грунтового турнира WTA 250 в Яссы.

Встреча длилась 2 часа 45 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу россиянки. В матче за выход в основную сетку соревнования Авдеева поборется с француженкой Селеной Яничиевич.

В финал квалификации турнира в Яссы вышла еще одна представительница России Софья Лансере, которая за 2 часа 58 минут победила румынку Кристину Дину — 1:6, 6:3, 7:5. Ее следующей соперницей станет белорусская теннисистка Алена Фалей.