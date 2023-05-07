Азаренко и Хаддад Майя победили в парном разряде турнира WTA в Мадриде

Белоруска Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад Майя в финале парного разряда турнира WTA в Мадриде обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегула (6:1, 6:4).

Игра длилась 1 час 6 минут. За это время Азаренко и Хаддад-Майя выполнили один эйс и реализовали четыре брейк-пойнта из двенадцати. В активе их соперниц один эйс и один реализованный брейк-пойнт из двух. Двойных ошибок в этом матче спортсменки не совершали.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Виктория Азаренко/Беатрис Хаддад Майя (Белоруссия/Бразилия) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) — 6:1, 6:4