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28 марта, 23:41

Азаренко о травме: «Хорошая новость в том, что нет долгосрочных повреждений»

Руслан Минаев
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о травме, которую она получила на турнире в Майами.

Во втором круге 32-я ракетка мира не доиграла встречу с чешкой Каролиной Муховой (0:6, отказ).

«Я работаю над диагностикой и официально начинаю реабилитацию и тренировки. Хорошая новость в том, что нет никаких долгосрочных повреждений, но все равно потребуется некоторое время, чтобы полностью восстановиться. Я действительно ценю все сообщения и поддержку — это много значит», — написала Азаренко в соцсети.

Экс-первая ракетка мира за карьеру выиграла 21 турнир WTA. Последний раз она играла в финале в октябре 2021-го.

Теннис
Виктория Азаренко
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