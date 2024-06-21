Азаренко на отказе Рыбакиной вышла в полуфинал турнира в Берлине

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Берлине.

В четвертьфинале Азаренко встретилась с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 1:3 в пользу соперницы.

В полуфинале белоруска сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 3:1 отказ 2-го игрока