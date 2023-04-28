Азаренко не смогла пробиться в третий круг турнира в Мадриде

Сегодня, 18:35
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Алисии Паркс во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Матч завершился со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Девушки провели на корте 1 час 47 минут.
15-я ракетка мира Азаренко 2 раза подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету 54-й ракетки Паркс 13 эйсов, 9 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В третьем круге американка сыграет с Мартиной Тревизан из Италии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Алисия Паркс (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — 6:2, 7:6 (7:5)