Азаренко не смогла пробиться в третий круг турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Алисии Паркс во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Девушки провели на корте 1 час 47 минут.

15-я ракетка мира Азаренко 2 раза подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету 54-й ракетки Паркс 13 эйсов, 9 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге американка сыграет с Мартиной Тревизан из Италии.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алисия Паркс (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — 6:2, 7:6 (7:5)