Азаренко обыграла Стирнс и вышла в третий круг турнира в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором круге турнира в Майами обыграла американку Пейтон Стирнс со счетом 7:5, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. На счету 34-летней белоруски 3 эйса, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19. В третьем круге Азаренко встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Пейтон Стирнс (США) — 7:5, 3:6, 6:4