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Сегодня, 05:11

Азаренко отказалась от матча против Стивенс на турнире в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы не смогла сыграть в матче второго круга турнира в Монреале против американки Слоан Стивенс.

«Дорогие фанаты, мне очень жаль это говорить, но у меня печальные новости: во время разминки перед сегодняшним матчем я снова получил травму, которую, как я думал, вылечила, и мне нужно отказаться от участия в матче. Желаю этому турниру всяческих успехов, а Слоан удачи до конца», — написала Азаренко в Twitter.

Таким образом, Стивенс сыграет в третьем круге против победительницы матча между американкой Дженнифер Брэйди и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Теннис
Виктория Азаренко
Слоан Стивенс
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