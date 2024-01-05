Азаренко победила Остапенко и прошла в полуфинал турнира в Брисбене

Сегодня, 07:12
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене (Австралия).
В четвертьфинале спортсменка обыграла латвийку Елену Остапенко в трех сетах — 6:3, 3:6, 7:5.
Соперницей Азаренко в полуфинале станет победитель матча Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 5).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — Елена Остапенко (Латвия, 3) — 6:3, 3:6, 7:5